Almanya’da corona aşısı sonrası can kaybı…

Dünyada yaklaşık 30 yıldır çeşitli hastalıklara karşı uygulanan ve pek de başarılı sonuçlar vermeyen mRNA aşısının corona virüsüne uygulanmasının ardından başlayan ölümler, Avrupa ülkelerinde tartışma yarattı. Norveç'te 23 kişi ölürken, Almanya'da da hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Corona aşısı sonrası 23 kişinin öldüğü Norveç, Almanya gibi önce yaşlıları aşılamaya başlamıştı. Norveç, Belçika, ABD ve Portekiz ile birlikte Almanya'da da ölümler yaşandı.

Norveç Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 ölümden 13’ünün “aşılamanın yan etkilerinden kaynaklandığı“ belirtilmiş, risk grubunda bulunan kişilerin aşılandığını vurgulayan Pfizer/BioNTech ise ölümlerden haberdar olduklarını ve Norveç ile ortaklaşa çalıştıklarını duyurmuştu.

ALMANYA’DAN DA ÖLÜM HABERLERİ GELDİ

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Almanya'da aşı olduktan sonra ölenlerin olduğunu yazdı. Benzer açıklama Paul Ehrlich Enstitüsü'nden yapıldı.

Can kaybı sayısının belirtilmediği açıklamada, ölümlerin aşının yapılmasından sonraya denk gelmesinin nedenleri araştırıldığı ve ölümlerin yaşlılıktan mı yoksa aşıdan mı kaynaklandığının henüz bilinmediği aktarıldı. Söz konusu ölümlerin, aşılanan kişi sayısına göre risk oluşturmadığı ifade edildi.

İKİ mRNA AŞISIYLA 961 BİN KİŞİ

Almanya'da şu ana kadar 961 bin kişi aşılandı. Aşılananların 468 binini sağlık ya da yaşlı bakım personeli oluşturuyor.

Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde şu anda Pfizer/BioNTech ile Moderna aşıları yapılıyor. İkisi de sonuçları tam belli olmayan mRNA aşıları.

Yıllardır kullanılan zayıflatılmış virüsten üretilen aşılardan ilki olan AstraZeneca’nın corona virüsü aşısı ise, bu ayın sonunda AB'den onay alacak. AstraZeneca’nın aşısı şu an sadece İngiltere'de uygulanıyor.

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