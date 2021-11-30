Almanya’da dev operasyon: Uyuşturucu tacirlerine baskın

Alman polisi, uyuşturucu tacirlerine baskın düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Alman polisi Güney Amerika’dan Almanya’ya tonlarca kokain kaçırdığından şüphelenilen 14 kişinin uluslararası soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.Almanya Federal Polisi ve Berlin Savcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada 28 şüphelinin toplamda yaklaşık beş ton kokain içeren 9 sevkiyatla ilgili olduğu ifade edildi.

Operasyon kapsamında Almanya ve yurtdışında bulunan 40’tan fazla mülkte arama gerçekleştirildi.

Almanya polisi Berlin ve Dortmund’ta bulunan güvenlik güçlerinin yanısıra Letonya ve İspanya’dan da dedektiflerin operasyonda yer aldığını açıkladı.

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