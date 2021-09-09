Almanya’da dikkat çeken operasyon: Savcılardan iki bakanlığa baskın

Alman Savcıları, kara para aklama soruşturmalarını yürüten Finansal İstihbarat Birimi'yle ilgili bir soruşturmada iki bakanlığa baskın düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da savcılar kara para aklama soruşturmalarını yürütmekle sorumlu Finansal İstihbarat Birimi (FIU) hakkında yürüttükleri bir soruşturma kapsamında maliye ve adalet bakanlıklarına baskın düzenledi.

Savcılık makamından yapılan açıklamada kara para aklama faaliyetlerine ilişkin bankaların düzenlediği raporları polis ve yargıya intikal ettirmediğinden şüphelendikleri FIU aleyhine 2020’den bu yana inceleme yürüttüklerini ifade etti.