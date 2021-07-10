Almanya’da gri pasaport operasyonu: 7 kişiye sınır dışı, 32 kişiye soruşturma

Hannover ve Hamburg’da kaçak çalıştığı belirlenen 15 kişi yakalandı. Bunların 7'sinin Türk ve gri pasaport taşıdığı belirtiliyor. Polis, bir yandan ocak ayından beri sınırlarda gri pasaport sahiplerinden ek belge isterken, diğer yandan Türkiye'den bu yolla insan kaçakçılığı yapan 32 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yukarı Pfalz Bölgesi'ndeki Weiden Savcılığı, “Türk makamları ile etkin çalışıyoruz. Soruşturmalar geçen yıldan beri yürütülüyor ve sadece bu bölgede Eylül ve Ekim 2020'de toplam 213 kişi bu yöntemle sınırdan yasa dışı geçirildi” açıklaması yaptı.

Savcılık burada 30 insan kaçakçısı Türkü soruşturuyor. Hannover Savcılığı da Ersin K. hakkında soruşturma yürütüyor. Ayrıca Güney Almanya'da da bir insan kaçakçısı hakkında soruşturma var. Her iki savcılık da, soruşturmanın pasaportların aynı zamanda yurt dışına çıkan Türk devlet memurlarına verilmesi nedeniyle güç yürüdüğünü ve ayrımda zorlandıklarını bildiriyor.

ALMAN HÜKÜMETİ: RÜŞVET, YOLSUZLUK

Alman hükümeti de konuyla ilgili Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut'un sorusuna cevap vererek, “İlgili kişiler, Almanya'ya vize istenmeyen bu pasaportla gelip sığınma başvurusunda bulunmaya çalışıyor. Bunun rüşvet ve yolsuzlukla bağlantılı olduğu yönünde ciddi şüpheler var” açıklaması yaptı.

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