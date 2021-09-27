Almanya’da hükümeti Yeşiller ve Liberaller belirleyecek

Almanya’da Sosyal Demokratlar (SPD), Olaf Scholz ile birinciliği garantiledi. Scholz’un iki koalisyon seçeneği var. CDU’nun lideri Armin Laschet ise, "1976 ve 1980’de ikinci olan SPD’li Helmut Schmidt hükümeti kurmuştu" diyerek, tek şansı CDU-Yeşiller- Liberaller ittifakını zorluyor. Yeşiller ile Liberaller, başbakanı belirleyecek kilit partiler oldu.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’da dün yapılan genel seçimlerde sonuçlar netleşiyor. Henüz sayılmayan oylar olsa da, Maliye Bakanı Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) birinci olduğu kesinleşti.

SPD, oyların 25.7'sini aldı. Merkel'in bıraktığı ve Armin Laschet'in aday gösterildiği Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ile Bavyera'daki ortağı (CSU) yüzde 24.1'de kaldı. Bavyera'yı yöneten Markus Söder de, CSU tarihinin en kötü sonucunu aldı ve oy oranı yüzde 32'lere indi.

Yeşiller'in oyu 14.8 olurken, Liberaller (FDP) yüzde 11.5'la tarihinin en yüksek oyunu aldı. Sol Parti dağıldı ve yüzde 4.9'a indi.

Sol Parti, 3'ten fazla doğrudan aday çıkardığı için mecliste temsil edilebilecek. Aşırı sağcı AfD'nin oyu 10.3 oldu. Bu partiyle koalisyon yapmak isteyen ise şu aşamada yok.

LASCHET'İN UMUDU HELMUT SCHMIDT

Sonuçlar, başbakanlığa en büyük aday olarak SPD lideri Scholz'u gösteriyor. Ancak CDU'nun başbakan adayı “Türk Armin” lakaplı Armin Laschet'in de, üçlü koalisyonla hükümeti kurma şansı var.

1976 ve 1980 seçimlerinde Helmut Kohl'ün arkasında kalan Helmut Schmidt'in, ikinci parti olmasına rağmen koalisyon kurup başbakan olduğunu söyleyen CDU çevreleri, Laschet'in de Yeşiller ve Liberaller ile anlaşıp başbakanlığı alabileceği görüşünde. Ancak CDU'nun yüzde 8.8'lik oy kaybına rağmen Almanlar'ın bu çözüme sıcak bakacağı şüpheli.

SCHOLZ'UN İKİ İHTİMALİ VAR

Seçimin galibi olan SPD lideri Scholz, hem oylarını artırdı, hem de birinci parti çıktı. Bu elini çok güçlendirdi.

SPD, hem CDU ile büyük koalisyon kurabilir, hem de “Trafik lambası koalisyonu” denilen, “SPD- Kırmızı, Yeşiller- Yeşil ve Liberaller- Sarı” koalisyonunu oluşturabilir. Sol Parti'nin baraj altı kalması ve çok az sayıda milletvekilinin olması, dördüncü bir koalisyon şansını bırakmadı.

Scholz, dün akşam ARD TV'sindeki programda, Noel’den önce yeni hükümetin kurulabileceği sinyalini verdi.

BAŞBAKANI ONLAR BELİRLEYECEK

Yeni bir SPD/CDU büyük koalisyonuna “çok zor” olarak bakılıyor. Nedeni CDU'nun başbakanlığı elleriyle teslim etmek istememesi. Bu nedenle, üçlü koalisyon ihtimalleri ön planda.

SPD'nin ya da CDU'nun Yeşiller ve Liberaller ile ortaklık yapması mümkün. İki durumda da Liberallerin lideri Lindner ile Yeşiller'in eşbaşkanı Baerbock'un tavrı, hangi hükümetin geleceğini belirleyecek.

Dün akşam ARD televizyonuna konuşan Lindner, eyaletlerde hem CDU hem de SPD ile ortaklıkları olduğunu vurguladı ve “Öncelikle Yeşiller ile oturup görüşmemiz gerekiyor. Belirli noktalarla anlaşmalıyız. Vergi artışı ya da borçların sınırlandırılmasına karşıyız” dedi. Yeşiller’in lideri Baerbock da, FDP ile görüşmenin mantıklı olduğunu söyledi.