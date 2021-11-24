Almanya’da iş dünyası güven endeksi Kasım’da 96.5’e geriledi

Almanya'da tedarikte yaşanan sıkıntılar ve corona virüsünde dördüncü dalga nedeniyle iş dünyasında güven endeksi 96.5'e geriledi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nı Ifo araştırma enstitüsü, Avrupa’nın ikinci büyük ekonomisinde iş dünyası güven endeksinin bir önceki aya göre gerilediğini açıkladı.

Ifo’nun açıklamasına göre Kasım ayında güven endeksi 96.5​​ olarak duyuruldu. Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 96.6​​ seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Geçtiğimiz ay bu veri ​97.7 olarak açıklanmıştı​.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ifo Başkanı, “Tedarikte yaşanan sıkıntılar ve corona virüsünde dördüncü dalga, Alman şirketlerini zorluyor” ifadelerini kullandı.

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