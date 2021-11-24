Almanya’da iş dünyası güven endeksi Kasım’da 96.5’e geriledi
Almanya'da tedarikte yaşanan sıkıntılar ve corona virüsünde dördüncü dalga nedeniyle iş dünyasında güven endeksi 96.5'e geriledi.
Almanya’nı Ifo araştırma enstitüsü, Avrupa’nın ikinci büyük ekonomisinde iş dünyası güven endeksinin bir önceki aya göre gerilediğini açıkladı.
Ifo’nun açıklamasına göre Kasım ayında güven endeksi 96.5 olarak duyuruldu. Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 96.6 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. Geçtiğimiz ay bu veri 97.7 olarak açıklanmıştı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ifo Başkanı, “Tedarikte yaşanan sıkıntılar ve corona virüsünde dördüncü dalga, Alman şirketlerini zorluyor” ifadelerini kullandı.