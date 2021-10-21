Almanya’da resmi koalisyon görüşmeleri başladı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında "trafik ışığı koalisyonu" için resmi görüşmeler başladı.

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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki resmi koalisyon görüşmeleri bugün başladı. SPD, Yeşiller ve FDP'li komisyon sözcüleri, bugün Messe Berlin’de (Kongre Merkezi) bir araya geldi. 7 konu başlığında yürütülecek müzakereler için 22 farklı çalışma grubu oluşturuldu.

NE KADAR SÜRECEĞİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner ve FDP Genel Sekreteri Volker Wissing tarafından yapılan ortak açıklamada, müzakerelerin “sosyolojik ve ekolojik piyasa ekonomisinde ikliminin korunması”, “modern demokraside özgürlük ve güvenlik, eşitlik ve çeşitlilik” ile “modern devlet, dijital kalkınma ve inovasyon” gibi başlıklar olmak üzere 7 başlık altında görüşme yapılacağı ifade edildi.

Koalisyon müzakerelerinin ne kadar süreceği tam olarak bilinmezken, çalışma grubunun yapacağı görüşmelerin 3-4 hafta sürmesi planlanıyor. Aralık ayında ise hükümetin kurulması bekleniyor.

ÇALIŞMA GRUPLARI 27 EKİM’DE BİR ARAYA GELECEK

Bugün başlayan koalisyon görüşmelerinde çalışma gruplarının 27 Ekim Çarşamba günü bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Görüşmeler sonucunda koalisyon sözleşmesinin Kasım’a kadar sunulması bekleniyor. Tüm görüşmelerde anlaşma sağlanırsa Noel’den önce hükümetin kurulması hedefleniyor. FDP’li Volker Wissing 6 Aralık haftasında yeni bir Şansölye seçileceğini ve Almanya için yeni bir federal hükümet kurulacağını belirtti.

BAKANLIKLARIN BÖLÜŞÜLMESİ KONUSU

Yeşiller’den Michael Kellner ise, “Görüşmelerin olumlu geçeceğinden, bu koalisyon müzakerelerinin de başarılı olacağından eminim” dedi. Müzakere gurubundaki yetkililer ayrıca, son günlerde yükselen enerji fiyatlarındaki artış gibi güncel konuların da müzakerelere dahil edilmesini istedi.

Bakanlıkların üç parti arasında nasıl bölüşüleceği de merak konusu oldu. Dışişleri Bakanlığı için Yeşiller Partisi‘nden Cem Özdemir’in, Olaf Scholz'un yaptığı Maliye Bakanlığı için ise FDP lideri Christian Lindner ile Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck’in adı geçiyor.

SEÇİM SONUÇLARI

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin resmi ön sonuçlarına göre, SPD oyların yüzde 25.7’sini, Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ise yüzde 24.1’ini kazandı. Yeşiller Partisi yüzde 14,8 ile üçüncü olurken, dördüncü sıradaki Hür Demokrat Parti yüzde 11,5 oranında oy aldı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisi (AFD) ise oy kaybına rağmen 10.3 oy oranı ile Federal Meclise girdi. Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4.9 oy alarak Federal Meclise girmeyi başaramadı.