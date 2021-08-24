Almanya’da solcular, muhafazakarları ilk kez geçti

Eylül ayında sandığa gitmeye hazırlanan Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, anketlerde uzun bir aradan sonra muhafazakarların önüne geçti.

Sozcu.com.tr

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2005 yılından beri ülkeyi yöneten ve muhafazakar bloğunun oylarını sürükleyen Angela Merkel’in siyaseti bırakma kararı sonrasında gözler gelecek ay yapılacak seçimlerde…

Forsa isimli araştırma şirketinin RTL/NTV için yaptığı ankette, Sosyal Demokrat Parti (SPD) 15 yıl sonra bir ilki başardı. Anket sonuçlarına göre SPD, muhafazakar bloğunu geride bırakmayı başardı.

17-23 Ağustos tarihlerinde 1532 kişinin dahil olduğu ankete göre SPD’nin oyları önceki haftaya göre 2 puan artarak yüzde 23’e ulaştı. Muhafazakarların oy oranı ise yüzde 22’de kaldı. Ankette Yeşiller Partisi’nin oyu da 1 puan düşerek yüzde 18’e geriledi.

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