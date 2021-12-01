Almanya’da tam aşılı dört kişide Omicron çıktı

Alman yetkililer, ülkenin Baden Wuerttemberg eyaletinde tam aşılı dört kişide Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, Baden-Wuerttemberg eyaletinde iki doz aşı olan dört kişide Omicron varyantı tespit edildiği duyuruldu.

Hastalananlardan üçünün 26 Kasım’da Güney Afrika’ya gittikleri iş gezisinden döndükleri belirtilirken hastalanan dördüncü kişinin ise bu hastalardan birinin aile ferdi olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada dört kişinin de karantinada olduğu belirtilirken, “Dört hasta da tam aşılıydı. Yapılan incelemeler sonucunda hastalarda yeni varyant tespit edildi” denildi. Yetkililer dört hastanın da semptomlarının hafif geçtiğini duyurdu.

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