Almanya’da Türk babanın kıskançlık cinayeti… Öldürüp Ren Nehri’ne attı

Almanya'nın Köln kentine yakın Niehl kasabasında 24 yaşındaki Anıl G. isimli Türk baba, 4 yaşındaki oğlu ve bir süre birlikte yaşadığı oğlunun annesi Derya S.‘yi bıçaklayarak öldürmekten tutuklandı. Türk babanın, kıskançlık krizine girip buluşmaya çalıştığı eski hayat arkadaşı ile oğlunu öldürdükten sonra Ren Nehri’ne attığı belirtiliyor.

Ali GÜLEN

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Pazar akşamı işlenen korkunç cinayetten bir gün sonra Derya S.‘nin cesedi, Niehl'de bir liman mendireğinin altından çıkarıldı.

4 yaşındaki çocuğun cesedi ise Ren Nehri'nin Köln'den geçen bölümünde bulundu. Derya S.‘nin bir süre önce, Anıl G.‘ye başka biriyle birlikte olduğunu söylediği belirtiliyor. Anıl G.‘nin, telefon kayıtlarında yapılan incelemede olay günü, cinayetin işlendiği yere gittiğine dair sinyaller bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ



Cinayette kullanılan bıçak halen kayıp ve gözaltındaki Anıl'ın ise suçlamaları reddettiği belirtiliyor. Ancak savcı, katil ve kurbanlarının cinayet mahallinde buluştuğuna ilişkin deliller olduğunu açıkladı. Ayrıca Anıl ile Derya arasındaki çeşitli yazışmalar da savcılık tarafından değerlendiriliyor.

Derya ile oğlunun defnedilmesi için arkadaşı Gina M. tarafından internette bir yardım kampanyası başlatıldı ve şu ana kadar 16 bin euro toplandı.

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