Almanya’da Türk galericiye kundaklama

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Bruchköbel kentinde Türk iş insanı Uğur Akbulut’a ait galerideki 7 otomobilin, 25 Mart gecesi kimliği belirsiz iki kişi tarafından ateşe verilerek kundaklandığı bildirildi.

Kundakçıların olayı işledikleri anlar işletmenin güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde, zanlıların sıfır kilometre otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek, ateşe verdiği görüldü. Hessen Eyalet Polisi, otomobilleri kundaklayan maskeli iki saldırganın kimliğine henüz ulaşılmadığını ifade ederek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

‘EVİMİZE SIÇRAYABİLİRDİ’



Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Akbulut, “Yedi ayrı otomobilimiz ateşe verildi. Galerimizin yanında oturduğumuz evimiz de bulunuyor. Küçük bir de bebeğimiz var. Yangın sonrası itfaiye çok hızlı gelmeseydi yangın büyüyebilirdi. Belki de evimize kadar sıçrayabilirdi” diye konuştu.

BİLGİ VERENE PARA ÖDÜLÜ

20 yıldır kentte galeri işletmeciliği yaptığını ifade eden Akbulut, “Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. Yangın sonrası olay çözülemedi. Yapanlar yakalanmadığı için, tekrarlanır diye gece uyuyamıyoruz. Kötü niyetli insanlar, yapmak istediğini başaramadıysa, tekrar deneyebilir diye korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kent sakinlerine olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespit edilmesine yönelik yardım çağrısında bulunan Akbulut, “Bunu yapanların bulunabilmesi için, varsa görgü tanıkların yardımına ihtiyacımız var. Kundakçılarla ilgili bilgi verenlere 10 bin euro ödül vereceğim” dedi.