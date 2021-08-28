Almanya’dan İspanya kararı: Yüksek riskli kategoriden çıkıyor
Almanya, Temmuz ayının sonundan bu yana yüksek riskli ülkeler kategorisinde tuttuğu İspanya'yı bu listeden çıkarma kararı aldı.
Corona virüsünde Delta varyantı dünya genelinde vakaları artırırken, Almanya’dan İspanya’yla ilgili önemli bir karar geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın İspanya’yı yüksek riskli ülkeler kategorisinden çıkarmaya hazırlandığını açıkladı. Buna göre pazar günü itibarıyla tamamen aşılanmamış kişiler, İspanya’dan döndükten sonra karantinada beklemek zorunda kalmayacak.
Almanya, İspanya’yı Temmuz ayının sonundan bu yana yüksek riskli bölge kategorisinde tutuyordu.