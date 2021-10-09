Almanya’nın büyük ayıbı: Avrupa’nın Türk gıda devine vize vermediler

Köln’deki gıda fuarına daha önce onlarca kez giden Türk şirket yöneticisine Almanya vize vermedi. Merkezi Mannheim’da dev gıda üreticisi SUNTAT, "35 yıldır yönetimimizde olan, onlarca kez Almanya’ya vizeyle gelip giden bir arkadaşımıza, 'inandırıcı değil' diye vize verilmemesini esefle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ali GÜLEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’nın Mannheim kentinde merkezi bulunan SUNTAT isimli Türk gıda üreticisi ile dağıtıcısı Alman vizesi mağduru oldu.

Türkiye ile Avrupa'da 6 fabrikası, 12 şirketi, 30 markası, 3 bin 300'e yakın ürünü olan SUNTAT'ın Çorum Sungurlu'daki şirketinin yöneticilerinden Ali Erdoğan'a, Almanya bu yıl vize vermedi.

Dünyanın büyük markalarının katıldığı Anuga Gıda Fuarı için Köln'e gitmek isteyen Erdoğan'a, “Seyahat için sunduğunuz belgeler inandırıcı bulunmad” cevabı verildi. Oysa Erdoğan, Almanya'daki fuarlar veya ticari seyahatler için daha önce onlarca kez vize almış ve üç pasaport doldurmuştu.

35 YILDIR YÖNETİMDE



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, “Yaklaşık 35 yıldır Türkiye'deki şirketimizin yönetiminde olan, her yıl fuarlara gelip gerek ülkemizi, gerekse de firmamızı temsil eden yönetici arkadaşımız Ali Erdoğan'ın vize başvurusunun ‘inandırıcı değil’ diye reddedilmesini esefle karşılıyoruz” açıklaması yaptı.

Anuga Gıda Fuarı, Köln'deki fuar merkezinde 9- 13 Ekim arasında yapılıyor ve dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce iş insanı üretici ya da gıda toptancısı burada buluşuyor.