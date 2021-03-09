Altay tankında anlaşma sağlandı

Defense News isimli medya kuruluşunda yer alan haberde BMC’nin Altay tankının motor ve güç sistemleri için iki Güney Koreli şirket ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

BMC’den ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili şirketin Altay tankının motor ve aktarma mekanizması için Doosan ve S&T Dynamics isimli iki farklı şirketle anlaştığını söyledi.

MOTOR VE ŞANZIMAN YOKTU

Yetkili, “Bu anlaşmalar şirketlerin ve ülkelerin aralarındaki stratejik yaklaşımın bir sonucudur” dedi. Ankara’da savunma sanayi satın alım sürecinden sorumlu bir diğer yetkili de bu anlaşmayı doğruladı. Yetkili, detaylarını anlatmadığı anlaşmayla ilgili olarak, “Büyük bir atılım” yorumunu yaptı.

Altay tank programı motor, zırh ve şanzıman sistemi dolayısıyla bir süredir ertelenmişti.

ALMANYA PARÇA TEDARİK ETMEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altay tankını 2019 yılında, Türk ordusunun 2020 yılında kullanacağı malzemeler listesine dahil etmişti. Fakat 2021 yılının yatırım programında Altay tankı gündeme gelmemişti.

İsmini Kurtuluş Savaşı’nda önemli görev alan Fahrettin Altay’dan alan tank için Alman şirketlere gidilmiş fakat Türkiye’ye uygulanan ambargo dolayısıyla bu süreçten sonuç çıkmamıştı.

Altay programıyla ilgili detay veren bazı kaynaklar Güney Koreli şirketlerin tankın bazı parçalarındaki Alman unsurlarını ortadan kaldıracağını söyledi.

BMC yetkilisi, Altay tankının 18 ay içerisinde üretilebileceğini dile getirdi.