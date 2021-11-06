Amerikan havacılık şirketlerinin sırlarını çalan Çinli casus mahkum edildi

Çinli casus Yanjun Xu, Amerikan havacılık şirketlerinden ticari sırları çalmaya çalışmaktan ABD'de mahkum edildi.

Sozcu.com.tr

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ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) cuma günü yaptığı açıklamada, Çinli bir casusun ABD topraklarında Amerikan havacılık şirketlerinin ticari sırlarını çalmaya teşebbüsle ilgili suçlardan hüküm giydiğini söyledi.

DoJ, Yanjun Xu isimli casusun yargılanmak üzere ABD’ye iade edilen ilk Çinli istihbarat subayı olduğunu söyledi. Xu, jüri tarafından ekonomik casusluk yapmak ve ticari sırları çalmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Avukat Vipal Patel yaptığı açıklamada, Xu’nun Amerikan havacılık teknolojisi şirketlerinin değerli yeniliklerini ve ticari sırlarını çalmaya çalışırken klasik casus tekniklerini kullandığını söyledi.

60 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılar, Xu’nun Aralık 2013’ten itibaren ABD’li endüstri uzmanlarına üniversite sunumları yapma, seyahat masraflarını ve maaşlarını karşılama kisvesi altında Çin’e seyahat etmeleri için ödeme yaptığını söyledi.

DoJ, Xu’nun GE Aviation’ın kompozit uçak motoru fanıyla ilgili teknolojiyi çalmaya çalıştığını ve bu teknolojinin dünyadaki başka hiçbir şirket tarafından taklit edilemediğini söyledi.

DoJ aynı zamanda, Xu’nun Ohio, Cincinnati merkezli bir GE Aviation çalışanını hedef aldığını söyledi. Hedef alınan çalışan, FBI ile hareket edip Xu ile görüşmek için Belçika’ya gitti. Xu, 1 Nisan 2018’de Belçika’da tutuklandı ve daha sonra ABD’ye iade edildi.

Xu, komplo kurmak ve ekonomik casusluk yapmaya teşebbüs etmek, ticari sır hırsızlığına teşebbüs ve ticari sır hırsızlığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Xu, 60 yıla kadar hapis ve 10,75 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya.

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