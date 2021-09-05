Amsterdam’da Covid-19 kısıtlamalarına karşı protesto

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da binlerce kişi ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti.

Sozcu.com.tr

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti. Başkentteki Dam Meydanı'nda toplanan protestocular, dağılmaları yönündeki çağrılara rağmen 7 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 saat süren protestoyu, geçmişte Covid-19 kısıtlamalarına karşı benzer protestolar organize eden Michel Reijinga'nın organize ettiği bildirildi. Protestoya, yaklaşık 60 farklı grubun destek verdiği ifade edilirken, gösteri sırasında herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı aktarıldı.

Hollanda'da 20 Eylül’den itibaren 75'ten fazla kişinin bulunduğu restoranlar, barlar, kafeler, etkinlikler ve kültürel mekanlarda Covid-19 giriş kartı uygulaması yürürlüğe girecek.