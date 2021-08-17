Angela Merkel: Terörizmle mücadelede istenilen hedefe ulaşamadık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Afganistan'da 20 yıl süren uluslararası misyon istenilen sonuçlara ulaşamadı. Terörizmle maalesef istenilen hedefe ulaşamadık” dedi.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan'da Taliban'ın kontrol alanı genişlemeye devam ederken, dünya liderlerinden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Afganistan’da 20 yıl süren uluslararası misyon istenilen sonuçlara ulaşamadı. Terörizmle maalesef istenilen hedefe ulaşamadık“ dedi.

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fganistan'da yaşananlardan ders çıkartılması gerektiğini vurgulayarak, “Hedefleri küçük tutmak gerekli“ dedi.

“ALMANYA AÇISINDAN SON DERECE KÖTÜ BİR SONUÇ OLDU”

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesini ve ülkenin genelinde kontrolü sağlamasını endişe verici, korkunç ve dramatik olarak nitelendiren Merkel, “Bu gelişmeler Almanya açısından son derece kötü bir sonuç oldu” ifadelerini kullanarak, Afganistan’da görevleri sırasında hayatını kaybeden 59 Alman askeri hatırlattı.

“YANLIŞ DEĞERLENDİRMEDE BULUNDUK”

Alman hükümetine yönelik Afganistan eleştirilerine değinen Merkel, “Uluslararası birliklerin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Almanya için yerel görevlilerin tahliyesi için daha fazla zaman kalacağını düşünmüştük ama olmadı. Afgan ordusu, Taliban karşısında yeterince direniş göstermeden teslim oldu. Gelişmeler çok hızlı seyretti. Biz de yanlış değerlendirmede bulunduk. Ancak bu sadece Almanya’nın yanlış değerlendirmesi değildir“ dedi.