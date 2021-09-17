Apple ve Google Rus muhalife ait uygulamaları kaldırdı

Teknoloji şirketleri Apple ve Google, uygulama marketlerinden Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin uygulamasını kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Rus muhalif lider Alexei Navalny'ye bağlı vakıf ve kuruluşların Rus mahkemeleri tarafından yasaklanmasının ardından söz konusu kurumlara ait mobil uygulamaların Google ve Apple mağazalarından kaldırılmasına yönelik talepte bulunulmuştu.

Rus mahkemeleri tarafından iletilen talebi inceleyen Google ve Apple, Navalny'ye bağlı kurumların uygulamalarını mobil mağazalarından kaldırdı. İki dev şirketin kararı, Rusya’da parlamento seçimlerinin düzenlendiği sırada geldi.

KREMLİN KARARDAN MEMNUN

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilerin kararı memnuniyetle karşılayıp karşılamadıkları sorusu üzerine, “Elbette, elbette” diye karşılık verdi.

Bu kararın yasal gereklik üzerine alındığını belirten Peskov, “Yasal gereklilikler vardı. Bu uygulamalar ülkemiz topraklarında yasa dışıdır” dedi. Google ve Apple'a bu konuda Rus makamlarının talebi olduğunu hatırlatan Peskov, “Her iki platforma da bu konuda tebligat gönderildi ve büyük ihtimalle yasalar doğrultusunda bu kararı aldılar” ifadelerini kullandı.

AŞI İTİRAFI GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Kremlin Sarayı'ndaki yakın çalışanlarında Covid-19 tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durumunun da iyi olduğunu söyleyen Peskov, “Başkanın yakınında çalışan hemen hemen herkes aşı olduktan sonra zaman aralıkları oldu ve antikor seviyeleri düştü. Bu nedenle ne yazık ki enfekte oldular“ dedi.

Kremlin Sarayı'nda Covid-19 teşhisi konulan kişilerin durumlarına değinen Peskov, “Tek bir ciddi vaka yok” dedi.

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