Arjantin’de halk, ön seçimler için sandık başında

Arjantin'de halk, 14 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerinde yarışacak 127 milletvekili adayı ve 24 senatör adayının belirleneceği ön seçimler için sandık başına gitti.

Sozcu.com.tr

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Arjantin'de halk, 14 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde genel ve parlamento seçimleri öncesinde adayların resmileşmesi amacıyla düzenlenen ön seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Ülke genelinde oy kullanma merkezlerinin, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle alınan özel tedbirler kapsamında yerel saatle 08.00'de açılması ile oy verme işlemi başladı. Ülkede 34 milyondan fazla seçmen 14 Kasım'da yapılacak parlamento ara seçimlerinde yarışacak adayları belirlemek için oy kullanacak.

Senatodaki 72 sandalyeden 24'ü ile Temsilciler Meclisi'ndeki 257 sandalyeden 127'sinin yenileneceği ara seçimlerde alınan sonuçların mevcut hükümetin yasama gücünü belirleyeceği düşünülüyor.

Gerek salgının olumsuz etkileri gerek ülkede açıklanan yıllık yüzde 51.8 enflasyon rakamları ile yılın ilk çeyreğindeki yüzde 10.2 işsizlik oranının seçim sonuçlarına etki etmesi bekleniyor. Bu açıdan bakıldığında başkent Buenos Aires'te salgın nedeniyle uygulanan karantina sonucu ortaya çıkan olumsuz ekonomik durumun Buenos Aires eyaletini yöneten Peronist Parti için bu seçimlerin zor geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Arjantin'de oy kullanma işlemi 18 ile 70 yaş arası vatandaşlar için zorunluyken, 16-18 yaş arası ile 70 yaş üstü vatandaşlar için isteğe bağlı.