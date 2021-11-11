Avrupa Ordusu projesi gerçek oluyor

Avrupa Birliği tarafından bir dönem gündeme getirilen Avrupa Ordusu projesi yeniden gündeme taşındı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell tarafından hazırlanan ve bugün basına sızan metinde, 5 bin kişilik operasyonel bir ordu kurulması ve savunma bütçelerinin de artırılması gibi hedefler yer alıyor.

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Uzun süredir tartışma konusu olan Avrupa Birliği ordusu ile ilgili somut adımların atılmaya başlandığı bildirildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell “operasyonel bir Avrupa ordusu kurulmasını” öngören “Avrupa Stratejik Pusula” çalışmasını tamamladı.

İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından elde edilen taslak metne göre, Avrupa Birliği içerisindeki üye devletler 5 bin kişilik bir AB Ordusu kurmayı planlıyor. Taslak belgeye göre, AB Ordusu, 27 AB hükümetinin resmi onayı olmadan savaşa gidebilecek.

5 BİN ASKER İSTEDİKLERİ ZAMAN KONUŞLANDIRILACAK

Daily Mail tarafından yayımlanan belgede, yetkililer “kara, hava ve deniz bileşenleri de dahil olmak üzere 5 bin askeri istedikleri zaman hızlı bir şekilde konuşlandırabilecekleri” ifadeleri yer alıyor. Gücün ‘yaklaşan tehditlere yanıt verebileceği veya bir kriz durumuna, örneğin bir kurtarma ve tahliye görevi veya düşmanca bir ortamda hızla tepki verebileceği’ belirtildi.

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, yaklaşık 5 bin kişiden oluşan AB ordusunun üm üye devletlerin desteği olmadan savaş bölgelerine gönderilebileceğini söyledi. Ancak potansiyel olarak bloğun kendi anlaşmasını ihlal eden bu kararın uluslararası kamuoyunda tepki uyandırması bekleniyor.

SAVUNMA BÜTÇELERİNİN ARTIRILMASI DA TASLAKTA

Bugün projeyi AB komiserlerine sunan Borrell, Pazartesi günü de AB Savunma ve Dışişleri bakanları ile projeyi tartışacak. Proje, Avrupa’nın gerekirse “yurt dışına ortak askeri harekat düzenlemesi için 5 bin kişilik operasyonel bir ordu” kurulmasını ve savunma bütçelerinin artırılmasını hedefliyor.

AB’nin savunma belgesi niteliğindeki yeni “Stratejik Pusula” taslağında, Birliğin karşı karşıya olduğu tehditler ortaya konuyor. Stratejik Pusula'daki en tartışmalı önerilerden biri, 2025 yılına kadar AB bünyesinde, hızlı operasyonel kapasitesi olan “kara, hava ve deniz güçlerinden oluşan 5 bin askerlik bir AB askeri gücü” oluşturulması önerisi. Taslağa göre, bu ordunun 2023’ten itibaren düzenli olarak ortak tatbikatlar yapması ön görülüyor.

İLK KEZ OY BİRLİĞİ GEREKMEYECEK

AB içinde ilk kez tüm üye devletlerin ‘oy birliği’ gerekmeden bir orduyu askeri operasyonlara yönlendirme fikri tartışılıyor. Yeni taslakta, kriz durumlarında acil karar alma zorunluluğuna atıfta bulunarak, daha hızlı bir operasyon kararı için “daha esnek karar verme yöntemleri” öneriliyor. Ancak bazı üye devletler, bu öneriye karşı, “oy birliğinin yol gösterici ilke olarak kalması gerektiğini” savunuyor.

Borrell tarafından hazırlanan “Stratejik Pusula” projesi, AB komiserlerinin ardından, 15 Kasım’da toplanacak AB Savunma ve Dışişleri Bakanlarına sunulacak. Bu toplantıda ortaya çıkacak uzlaşma metni üye ülke hükümetlerine iletilecek. Projenin, Fransa’nın dönem başkanlığında Mart ayında yapılacak liderler zirvesinde onaylanarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

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