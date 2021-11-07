Aşı olan Türkler için seyahat karmaşası: Bazı ülkeler kabul ediyor bazıları etmiyor

Türk vatandaşları, vizesi ve aşısı varsa, her ülkeye gidebilecek ama corona virüsü şartları her yerde farklılık gösteriyor. Almanya, AB’nin tanıdığı aşıdan olmayanı, aciliyet yoksa almıyor, Avusturya 3. doz şartını getiriyor.

Ali GÜLEN

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Yaklaşan Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle Avrupa turizminde yine canlanma bekleniyor… Ama corona virüsü nedeniyle artık her istenilen ülkeye gitmek mümkün değil.

Avrupalı, Rusya ve Çin'e gidemiyor; onlar Avrupa'ya gelemiyor. Zorunlu hallerde yoğun prosedürler, sınırda test şartları var.

Türk vatandaşlarının durumu ise biraz farklı. İki Çin aşısı olanlar Çin'e, iki BioNTech olanlar AB'ye gidebiliyor. Ülke ülke vize ve kabul şartları farklılık gösteriyor.

ALMANYA: AB ve Almanya tarafından tanınan 4 aşıdan (Moderna, BioNTech, AstraZeneca ve Johnson) ülkeye vizeyle girebilecek. Turist olarak ya da ziyaret amaçlı gitmek isteyip de aşısı olmayanlar ülkeye alınmayacak. Acil durumlar nedeniyle vize alanlar, aşısız da olsa “karantina ve test şartıyla” alınabiliyor.

AVUSTURYA: Ülkeye giriş için aşı sertifikası yetiyor. Yoksa, 48 saatten eski olmayan antijen testi ya da 72 saatten eski olmayan PCR testi göstermeli. Corona virüsünden iyileşme kanıtı yetiyor ama 180 günden eski olmamalı. Avusturya, takviye 3. aşıyı da talep edecek. Aksi halde girişte masrafı size ait olmak üzere Covid-19 testi yapılıyor.

İSVİÇRE: Aşılılara giriş serbest. Giriş öncesi, “Yolcu Bilgi Formu/ PLF” doldurulmalı. Bu girişte teslim ediliyor, bir vaka halinde size ulaşılmasını sağlıyor. Aşısızlara en geç 72 saatlik PCR ya da 48 saatlik antijen negatif sonucu gerekiyor. Girişten sonraki 4 ile 7 gün arasında yeniden test yaptırılıp ilgili kantonlara verilecek.

İSRAİL: Avrupa'nın kabul ettiği aşıları en son 14 gün önce yaptıranlar ülkeye girebiliyor. İsrail'den ayrılmadan önce ise son aşılamanın üzerinden 180 günden fazla geçmemiş olması gerekiyor. Dijital aşı pasaportu şart ve uçuş sırasında İngilizce PCR negatif testi gerekiyor.

KANARYA ADALARI: Yakında sadece aşılılar alınacak. Yine de buraya girişte QR kodlu sağlık kartının giriş öncesi doldurulması gerekiyor. 12 yaşından büyük tüm yolcular için negatif test gerekiyor.

RUSYA: Sputnik V aşısınız yoksa, bu ülkeye girişten 72 saat önce negatif sonuçla PCR testiniz olmalı. Oraya vardıktan 72 saat sonra yine sizden test istenebilir. Yoksa, kapıda kalmanız ya da karantina şartıyla orada oda hapsinde beklemeniz mümkün.

MALDİVLER: Aşının kanıtlanması şart. Otelde yer ayırtanlar 96 saatten eski olmayan negatif PCR testi göstermek zorunda. Bir yaşın altındaki çocuklar testten muaf. Giriş ve çıkıştan önce elektronik beyan formu dolduruluyor.

MISIR: AB'de geçerli aşılardan oluşan aşı pasaportu yetiyor. Altı yaşından küçükler testten muaf ama yetişkinler için, aşılı da olsa QR kodlu negatif test istenebiliyor. Yine de tam aşılılara seyahat serbestisi var. Ülkeye girişte QR kodlu negatif test kontrolü yapılabiliyor.

ABU DABİ VE DUBAİ: ICA denilen, “Akıllı seyahat hizmeti” programına kaydolmalısınız. Aşı bilgilerinizi yüklüyorsunuz. Dubai için bu şart değil ama tüm yolcular Arapça ve İngilizce negatif PCR testini hazır etmeli. Dubai için 72 saat, Abu Dabi için 48 saatten eski olmamalı.

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