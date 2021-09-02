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Aşı olmayana, benzin satışı yapmıyorlar

Pakistan’da halkı aşıya teşvik etmek için, aşı olmayanlara benzin satışı yapılmaması kararı alındı.

Yayınlanma: 16:25 - 02 Eylül 2021 Güncellenme:
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Aşı olmayana, benzin satışı yapmıyorlar

Dünya genelinde korona virüs salgınında aşılama programına hız veren ülkeler, bir yandan da aşılama oranlarını arttırmak için teşvik edici çalışmalarını sürdürüyor.

Aşı olmayanların kalabalık organizasyonlara katılımında PCR testi ibraz etme zorunluluğu getiren ülkelerin yanı sıra Pakistan’da aşı olmayanlara benzin satışı yapılmaması kararı alındı.

‘AŞI YOKSA HİZMET YOK’

Pakistan’ın Lahor kentinde bulunan bir petrol istasyonu sadece aşılı olanlara benzin satışı gerçekleştirdi. ‘Aşı yoksa hizmet yok’ yazılı pankartların asıldığı petrol istasyonunda müşterilerden aşı sertifikalarını ibraz etmeleri istendi.

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