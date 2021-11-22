Aşırı sağcı Fransız cumhurbaşkanı adayından gerilimi artıran açıklama

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen aşırı sağcı isim Eric Zemmour, Covid-19 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da aşırı sağın yükselen isimlerinden biri olan yorumcu ve siyasi figür Eric Zemmour, Covid-19 ile ilgili açıklamalar yaparak yeni bir tartışmayı alevlendirdi.

Son dönemde Covid-19’un çok abartıldığını söyleyen Zemmour, “Çok ileri gittik ve salgının başladığı günden beri çok abarttık” dedi. France Info’ya konuşan Zemmour, Covid-19’un şişirilmiş olduğunu dile getirdi.

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte birçok AB ülkesi yeni kısıtlamalar getirmiş ve aşı olmayanlara kısıtlama ve yasakları gündemine almıştı.

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