Associated Press: Bulgarlar Türkiye’ye girip TL’nin değer kaybını avantaja çeviriyor

ABD merkezli medya kuruluşu Associated Press, Türk Lirası'nın son dönemde yaşadığı değer kaybı ile ilgili kapsamlı bir habere imza attı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) Türk Lirası’nın son dönemde yaşadığı değer kaybı ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Türk Lirası’ndaki değer kaybının özellikle AB’nin en yoksul ülkeleri arasında gösterilen Bulgaristan’daki alışveriş meraklılarını cezbettiği aktarıldı.

Makalede, “Bulgar tüketiciler, Türkiye’nin batı sınırını dolu otomobil ve otobüslerle geçip, TL’nin değer kaybını avantaja çevirip alışveriş çılgınlığı yapıyorlar. İlk durakları döviz büroları oluyor ve daha sonra Edirne’deki pazarlara ve mağazalara gidiyorlar. Noel arifesinde Türkiye’deki pazar yerleri Bulgaristan’dan gelen tüketicilerle dolu. Edirne’ye gidecek otobüs için gece 03.00’te otobüse binen Hatice Ahmedova, 200 Bulgar Levası ile 1.150 TL aldı ve alışverişe başladı” denildi.

Ajansa konuşan 60 yaşındaki Gulfiye Osinova isimli turistin ise çocukları ve torunları için alışveriş yaptığı kaydedildi. Makalede, “Türkiye ekonomik krizin pençesinde fakat Bulgar tüketiciler manav alışverişlerini yapıyorlar ve ülkeyi bagajları dolu bir şekilde yapıyorlar” yorumu yer aldı.

Makalede Türk Lirası’nın Aralık ayında değer kaybettiği ve bir dönem bir doların 18.36 TL’ye kadar ulaştığı hatırlatılırken, “Turistler bu değer kaybından faydalandı” yorumu yapıldı. Erdoğan’ın hamleleriyle doların değer kazandığı ama haber yazılırken 1 doların 10.83 TL’ye denk geldiği aktarıldı.

Associated Press’e konuşan bir yetkili ise, “Otoparklar Bulgar arabalarıyla dolu. Edirne ya da İstanbul plakası görmek neredeyse imkansız. Çılgın gibi alışveriş yapıyorlar ve tekrar satmak için ya da tekrar bulamazlar diye aynı şeylerden 5 ya da 10 tane satın alıyorlar” yorumunu yaptı.

Yunanistan’dan da Türkiye’ye alışverişe gelenlerin olduğu da kaydedildi.

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