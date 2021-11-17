Astroworld faciasıyla ilgili 750 milyon dolarlık dava
ABD'de Astroworld festivalinde yaşanan facia sonrası, ünlü rapçi Travis Scott ve organizatörler hakkında 750 milyon dolarlık dava açıldı.
ABD’de Astroworld festivalinde yaşanan facianın yankıları sürüyor. Festivalde dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın sahne aldığı sırada izdiham yaşanmış, insanların birbirini ezdiği ortamda 10 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
İzdiham sırasında yaşananlara aldırmadan konserine devam eden Travis Scott büyük eleştiri topladı. Festivalde dehşeti yaşayanlar bir araya gelerek Scott ve festival organizatörleri hakkında dava açtı.
125’ten fazla mağdurun yer aldığı davada 750 milyon dolarlık (7.8 milyar TL) tazminat talep edildi. Houston polisinin festivalde yaşananlarla ilgili soruşturması devam ediyor.