Astroworld faciasıyla ilgili 750 milyon dolarlık dava

ABD'de Astroworld festivalinde yaşanan facia sonrası, ünlü rapçi Travis Scott ve organizatörler hakkında 750 milyon dolarlık dava açıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’de Astroworld festivalinde yaşanan facianın yankıları sürüyor. Festivalde dünyaca ünlü rapçi Travis Scott’ın sahne aldığı sırada izdiham yaşanmış, insanların birbirini ezdiği ortamda 10 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İzdiham sırasında yaşananlara aldırmadan konserine devam eden Travis Scott büyük eleştiri topladı. Festivalde dehşeti yaşayanlar bir araya gelerek Scott ve festival organizatörleri hakkında dava açtı.

125’ten fazla mağdurun yer aldığı davada 750 milyon dolarlık (7.8 milyar TL) tazminat talep edildi. Houston polisinin festivalde yaşananlarla ilgili soruşturması devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Astroworld faciasının kurbanları konuştu: Çöp gibi ezdiler