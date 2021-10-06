Atina’yı karıştıran olay: Yunanistan’ı Türkler Yönetiyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’na önceki gün meydana gelen olayda üzerinde “Yunanistan’ı Türkler Yönetiyor” yazılı kamyoneti ile parlamento binası önüne gelerek havaya uçurmakla tehdit eden çiftçinin psikolojik sorunları olduğu belirtilerek sinir ve ruh hastalıkları hastanesine gönderildiği açıklandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Amalias Caddesi'ndeki parlamento binası üzerine üzerinde “Yunanistan'ı Türkler Yönetiyor” yazılı kamyoneti ile gelerek eylem yapan ve parlamento binasını havaya uçuracağını belirterek eylem yapan 58 yaşındaki çiftçi polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Olay yerine gönderilen patlayıcı ve mühimmat uzmanları kamyonette arama yapmış bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapatmıştı.

AKIL HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

Çiftçinin bugün yapılan yargılamasındaki savunmasında birbirinden tutarsız onlarca ifadesinin bulunduğu ve yapılan doktor kontrolünde ise akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine sinir ve ruh hastalıkları hastanesine gönderildiği ve bir süre müşahade altında tutulacağı belirtildi.