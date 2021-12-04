Avrupa alarmda: “Corona virüsü pandemisi beş yıl daha sürebilir”

İngiltere'de uzmanlar, corona virüsünün beş yıl daha hayatımızda olabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, önlemlerin artırılması için çağrıda bulundu. İrlanda da Noel yaklaşırken Omicron varyantının korkuları üzerine cafe ve restoranlarda yeme içme servisini maksimum 6 kişilik gruplarla sınırlarken, kapalı mekanlarda da kişi sayısı yarı yarıya düşürüldü. İsviçre'de de yeni kısıtlamalar devreye sokuldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu’nda görevli (SAGE) bilim insanları, son dönemde Omicron varyantı nedeniyle yeni kısıtlamaların devreye sokulması çağrısında bulundu. Buna göre, aşı pasaportları zorunluluğu getirilmesi ve yeniden evden çalışmaya dönülmesi gündemde. İrlanda da Noel yaklaşırken Omicron varyantının korkuları üzerine cafe ve restoranlarda yeme içme servisini kaldırdı. 6 kişiden fazla grupların bir araya gelmesi yasaklandı. İsviçre’de günlük vakaların 10 bine dayanması ve ülkede Omicron varyantına rastlanması üzerine federal hükümet yeni kısıtlamalar getirdi.

SAGE tarafından yayımlanan belgelere göre, Omicron varyantı vaka sayılarında büyük bir artışa neden olabilir. Bugüne kadar vakaların hafif görüldüğü belirtse de uzmanlar Avrupa genelinde hastaneye başvuruların arttığını belirtiyor.

EVDEN ÇALIŞMA ÖNERİLİYOR

SAGE’nin Covid konulu 97’in toplantısının tutanaklarında, aşı pasaportlarının sert bir şekilde uygulanması, evden çalışmaya teşvik edilmesi öneriliyor ve özellikle evden çalışmanın sosyal teması azaltmada önemi vurgulanıyor.

Ancak, oluşturduğu tehdide rağmen, 32 mutasyonunun onu aşıdan önemli ölçüde daha fazla kaçırdığını öne sürmek için henüz yeterli kanıt olmadığını kabul ettiler.

Bilim insanları, virüsü laboratuvarda izole edip biyolojisini inceleyip daha önce enfekte olmuş veya aşılanmış kişilerde Omicron’un bulaşıcılığını, öldürücülüğünü ve aşının etkilerini belirleyecek. Ancak resmi bir sonuç için en az iki hafta daha gerektiği ön görülüyor.

YENİ ÖNLEMLER DEVREYE ALINDI

İngiltere başta olmak üzere Avrupa’da Omicron vakalarında artış yaşanıyor. İrlanda’da nüfusun yüzde 91’inin iki doz aşılı olmasına rağmen, vakalarda ciddi bir artış gözlemlendi. İrlanda’da kapalı mekanlarda yapılan etkinliklere kişi sınırlaması getirilirken, 6’dan fazla kişinin oluşturduğu grupların da bir araya gelmesi yasaklandı. Restoran ve barların çalışma saatlerine ve kişi sayısına kısıtlama getirildi. İngiltere’de de benzer önlemler tartışılıyor.

İsviçre’de uygulanacak tedbirler arasında, Covid-19 sertifikasının gösterildiği mekanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi, sportif veya kültürel etkinliklerde temas takibi için iletişim detaylarının verilmesi de yer alıyor.



Hükümet yetkilileri ayrıca, vatandaşlara, zorunlu durumlar hariç evden çalışılması tavsiyesinde bulundu.

Güney Afrikalı yetkililer, R oranının sadece bir ayda birden azdan 3,5’e yükseldiğini tahmin ediyor. Bu, her 10 enfekte kişinin virüsü 35 kişiye daha bulaştırdığını gösteriyor.

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