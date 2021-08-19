Avrupa Birliği, Türkiye’nin Covid-19 aşı sertifikalarını tanımaya hazırlanıyor

AB Komisyonu, Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikalarına denkli verilmesi için bir taslak hazırladı.

SOZCU.COM.TR

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AB Komisyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan belgelerde, Türkiye’nin hazırladığı Covid-19 aşı sertifikalarına denklik verileceği açıklandı.

Türkiye ile birlikte Kuzey Makedonya ve Ukrayna’nın hazırladığı belgelerin de kabul edileceği kaydedilirken, Türkiye’de kullanılan Sinovac, Pfizer/BioNTech ve Sputnik V aşılarının AB’li yetkililere açıklandığı da belirtildi.

Öte yandan AB’nin tek taraflı olarak gerekli durumlarda bu denkliği kaldırabileceği de taslak metinde yer aldı.

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