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Avrupa Birliği, Türkiye’nin Covid-19 aşı sertifikalarını tanımaya hazırlanıyor

AB Komisyonu, Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikalarına denkli verilmesi için bir taslak hazırladı.

SOZCU.COM.TR
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Avrupa Birliği, Türkiye’nin Covid-19 aşı sertifikalarını tanımaya hazırlanıyor

AB Komisyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan belgelerde, Türkiye’nin hazırladığı Covid-19 aşı sertifikalarına denklik verileceği açıklandı.

Hazırlanan taslak metinde AB’nin Türkiye’nin hazırlayacağı aşı sertifikasını tanıyacağı belirtildi.

Türkiye ile birlikte Kuzey Makedonya ve Ukrayna’nın hazırladığı belgelerin de kabul edileceği kaydedilirken, Türkiye’de kullanılan Sinovac, Pfizer/BioNTech ve Sputnik V aşılarının AB’li yetkililere açıklandığı da belirtildi.

Öte yandan AB’nin tek taraflı olarak gerekli durumlarda bu denkliği kaldırabileceği de taslak metinde yer aldı.

DETAYLAR GELİYOR…

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