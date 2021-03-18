Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yaptırım ile ilgili flaş karar

Avrupa Birliği’nin TPAO yetkililerine yönelik yaptırımları askıya aldığı ortaya çıktı…

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamış ve bazı TPAO yetkililerine yaptırım kararı almıştı. Reuters haber ajansı ise Avrupalı ve ABD’li dört diplomatla görüşerek, AB’nin yeni bir yol izleme kararı aldığını yazdı.

Reuters, “AB, Türkiye’ye ait TPAO’nun daha çok yetkililerine yaptırım uygulanması planlarını askıya aldı. Bu Ankara’nın diplomatik hamlelerinin meyvelerini aldığını gösteriyor” ifadelerini okurlarıyla paylaştı.

BIDEN: TÜRKİYE’YE YAPTIRIM UYGULAMAYIN

AB liderleri Aralık ayında bir araya gelmiş ve yaptırım kararı almıştı.

Ajansa konuşan Avrupalı ve ABD’li diplomatlar, ABD Başkanı Joe Biden’ın Brüksel’e Türkiye’ye yaptırım uygulanmaması konusunda baskı yaptığını söylerken, bir AB diplomatı, “Başka Türk vatandaşlarının da kara listeye alınması durduruldu. Şu an ekonomik yaptırımlar görüşülmüyor” dedi.

ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ ETKİLİ OLDU

Ajansa konuşan bir diğer diplomat ise, “Diplomatik çözüm önceliğimiz” dedi.

Diplomatlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı arasında 9 Ocak’ta gerçekleşen görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ayrı ayrı AB ve NATO yetkilileriyle görüşmesinin Türkiye’nin yaklaşımının değiştiğini gösterdiğini dile getirdi.

Reuters’a açıklama yapan bir diplomat ise Avrupa Birliği, 2020 yılında aralarında Mehmet Ferruh Akalın’ın da olduğu iki TPAO yöneticisine yaptırım kararı aldığını ve Aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi’nde TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin’e yaptırım uygulanmasının gündeme geldiğini dile getirdi.

HDP KONUSU TARTIŞILACAK

Reuters’a konuşan bir diğer diplomat ise HDP’nin kapatılma sürecinin de yakından izlenildiğini ima etti. İsmini açıklamayan diplomat, bu süreçle ilgili bir yaptırım uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyerek, “AB içerisinde bu konu tartışılacaktır” dedi.

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