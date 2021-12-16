Avrupa İlaç Ajansı, corona ilacı Paxlovid’i acil tedavi için tavsiye etti

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç sektörü düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün Pfizer'in Paxlovid isimli Covid-19 ilacının henüz AB tarafından resmi olarak onaylanmasa da acil durumlarda, virüsün yeni dalgasıyla mücadele eden birlik ülkeleri tarafından kullanılmasını onayladı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yaptığı açıklamada, “İlaç henüz Avrupa Birliği’nde resmi olarak onaylanmadı ancak solunum cihazına ihtiyacı olmayan ama ciddi şekilde hastalanma riski olan yetişkin Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılabilir” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre EMA’nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), Paxlovid tedavisinin Covid-19 teşhisinden sonra mümkün olduğunca erken, semptomların başlamasından da en fazla beş gün sonra başlatılması gerektiğini belirtti.

İlacın ayrı tabletler halinde verilen iki aktif maddesi PF-07321332 ve ritonavirin beş gün boyunca günde iki defa birlikte alınması gerekiyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, Kasım ayında çalışmalarını tamamladığı Covid-19 ilacının, hastaneye yatma ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı. Şirket hapın üretimine izin verilmesi için ABD’de yetkili mercilere başvuru yaptı. Aynı dönemde MSD firması da Molnupiravir adlı benzer Covid-19 ilacı için İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu’ndan onay almıştı.

Pfizer’in Covid-19 ilacı Paxlovid, Ekim ayında çok kritik durumdaki hastalarda kullanılmaya başlanmıştı. Şirket 2021 sonuna kadar 180 bin, 2022’nin sonuna kadar da 50 milyon paket Paxlovid üretmeyi hedefliyor.

İNGİLTERE 250 BİN İLAÇ İSTEDİ

Daha önce 480 bin Molnupiravir siparişi veren İngiltere, Pfizer’den de 250 bin ilaç istedi.

Pfizer, yeni ilacı üretmek için, diyabetli ya da yaşlı hastalar gibi risk taşıyan gruptaki az ve orta seviyede Covid-19 tanısı koyulmuş 1219 kişi üzerinde deneme yaptı. Denemeler sırasında semptom göstermeye başladığı ilk üç günde, ilaç verilenlerin sadece yüzde 0,8’i hastaneye yattı ve 28 günlük gözlem boyunca kimse hayatını kaybetmedi.

Placebo verilen grupta ise hastaneye kaldırılma oranı yüzde yedi idi. Ayrıca placebo alan hastalarda yedi can kaybı yaşandı.

Semptom göstermeye başladığı ilk beş günde tedavisi başlanan hastalar için de benzer oranlar gözlemlendi. Hastaneye yatma yüzde birdi ve ölüm kayda geçmedi. Placebo verilenlerde ise 10 ölüm oldu.

Pfizer’ın ilaç programının başındaki Annaliesa Anderson, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Gördük ki hastanın tedavisi beş gün sonra bile başlasa ilaç büyük bir etki gösteriyor. İnsanlar test olmadan önce beklemişse de bu ilaçla onları tedavi etmek için zamanımız var. Bu da toplum sağlığı için büyük kazanç sağlıyor” dedi.

Yine Reuters’a konuşan şirket CEO’su Albert Bourla da, “Bu sonuçlar gösteriyor ki oral antiviral ilaç adayımız, eğer onay alırsa, hastaların hayatını kurtarma ve Covid-19’un toplumdaki etkilerini azaltma potansiyeline sahip. Ayrıca 10 hastadan dokuzunu hastaneye yatmaktan kurtaracak” dedi.

Pfizer, ilacın düşük riskli Covid-19 hastaları üzerindeki etkisini anlamak için çalışmalara devam ediyor. Şirket ilacın yan etkisiyle ilgili detayları ise henüz paylaşmadı. İlaçların, evde tedaviye imkan verdiği için, Covid-19’un kontrol altına alınmasında aşılamaya göre daha etkili olması bekleniyor.

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