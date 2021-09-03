Avrupa İlaç Ajansı: Pfizer/BioNTech aşılarını inceliyoruz

Avrupa Birliği'nin ilaç denetleme kurumu EMA, bugün yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşılarının çoklu sistem inflamasyon sendromuna sebep olduğuna dair iddiaları incelediklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bugün yapılan açıklamada Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda çoklu sistem inflamasyon sendromu vakalarını inceleme altına aldıklarını duyurdu.

Yetkililer, benzer vakaların incelendiğini açıkladı. Danimarka’da 17 yaşında aşı olan bir erkekte çoklu sistem inflamasyon sendromu tespit edildiğini açıklarken bu konuda incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Pfizer bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken çoklu sistem inflamasyon sendromunda yorgunluk, ateş, ishal, mide ağrısı, baş ağrısı ve nefes alıp verirken zorluk yaşanması gibi semptomlar gösteriyor.

EMA yetkilileri, “Daha önce hiç Covid-19 olmamış Danimarkalı bir gençte bu hastalık görüldü. Bu konuyu inceliyoruz. Henüz Avrupa Birliği’nin Covid-19 aşısı tavsiyesi değişmedi” açıklamasını yaptı.

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