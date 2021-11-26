Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen: Güney Afrika ülkelerine tüm hava seyahatleri askıya alınmalıdır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Güney Afrika'da tespit edilen ve B 1.1.529 olarak adlandırılan corona virüsünün (Covid-19) yeni mutasyonu nedeniyle AB ülkelerine, Güney Afrika bölgesine yönelik seyahat kısıtlaması getirmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Leyen, "Bu yeni mutasyonun oluşturduğu tehlike hakkında daha net bir bilgiye sahip olana kadar, bu ülkelere tüm hava seyahatleri askıya alınmalıdır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsünün (Covid-19) Güney Afrika'da tespit edilen ve B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni mutasyonunun dünya genelinde giderek yayılması üzerinde Avrupa Birliği (AB) yetkilileri harekete geçti.

Yeni mutasyon nedeniyle uluslararası halk sağlığı endişeleri artarken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen yaptığı basın açıklamasında, AB üyesi ülkelere Güney Afrika bölgesine yönelik seyahat kısıtlaması getirilmesini önerdi.

Konuya ilişkin acil önlem alınması gerektiğinin altını çizen Leyen, “Bu yeni mutasyonun oluşturduğu tehlike hakkında daha net bir bilgiye sahip olana kadar, bu ülkelere tüm hava seyahatleri askıya alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZİN ÇOK HIZLI HAREKET ETMESİ ÖNEM TAŞIYOR”

Belçika’da Covid-19’un yeni mutasyonuna ilişkin ilk vakanın saptanması üzerine AB ülkelerinin “çok hızlı hareket etmesi” gerektiğini belirten Leyen, Güney Afrika ülkelerinden AB’ye dönen yolcuların katı kısıtlama kurallarına uyması gerektiğini kaydetti.

Leyen ayrıca, AB vatandaşlarını Covid-19’a karşı aşı olmaya çağırarak, “Artık Avrupa’da hepimizin çok hızlı, kararlı ve birlik içinde hareket etmesi önem taşıyor” ifadelerini aktardı. Salgının kontrolüne katkıda bulunmada vatandaşların önemli bir rolü olduğuna dikkat çeken Leyen, Covid-19’a karşı aşılamaların, el yıkamanın ve maske takmanın önemini vurguladı.

“YENİ MUTASYONU ANLAMAK BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, araştırmacıların B.1.1.529 mutasyonunun etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğine dikkat çekti. Lindmeir, “Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya ölümcül olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek” ifadelerini kullandı.

YENİ MUTASYON YAYILIYOR

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100’den az vakanın rapor edildiği ifade edildi. Vakaların çoğunlukla Güney Afrika’da doğrulandığını belirten DSÖ, yeni mutasyonun Hong Kong, İsrail, Botsvana ve Belçika’da da tespit edildiğine dikkat çekti.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid İngiltere Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, mutasyonun “büyük bir uluslararası endişeye” neden olduğunu, fakat İngiltere’de herhangi bir vakanın tespit edilmediğini belirtti. Elde edilen deneyimlerin “hızlı ve mümkün olan en kısa zamanda hareket edilmesi gerektiğini” gösterdiğini bildiren Javid, B.1.1.529 mutasyonunun Güney Afrika ve Botsvana’dan “büyük ihtimalle” diğer ülkelere yayılmış olabileceğini kaydetti.

HONG KONG’A SIÇRADI

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Hong Kong’da yeni mutasyonun Güney Afrika’dan gelen 1 kişide ve aynı karantina otelinde birkaç gün sonra testi pozitif çıkan 1 misafirde tespit edildiği bildirildi. Bakanlık, 2 vakanın da Covid-19’a karşı tamamen aşılı olduğunu kaydetti.

BELÇİKA’DA DA TESPİT EDİLDİ

B.1.1.529 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonunun tespitinin ardından bazı ülkeler Afrika'daki bazı ülkelere olan sınırlarını kapatma kararı alırken, Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk kez Güney Afrika mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu. Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke yaptığı açıklamada, yeni mutasyonun aşısız bir kişide tespit edildiğini ve şahsa 22 Kasım'da yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.

BİRÇOK ÜLKE, GÜNEY AFRİKA ÜLKELERİNE UÇUŞLARINI DURDURUYOR

Bu hafta başlarında Güney Afrika’da Covid-19’un yeni mutasyonu olan B.1.1.529’un tespit edilmesini ardından birçok ülkede yetkililer harekete geçerek, seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırıyor. Aralarında İngiltere ve Singapur’un da bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika ülkelerine olan uçuşlarını durdurma kararı aldı. Bununla birlikte, İngiltere ve Hollanda dahil olmak üzere artan sayıda ülke, Güney Afrika ülkelerinden South Africa, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Esvatini ve Lesotho’ya uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı.

İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, mutasyon nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Esvatini’nin kırmızı seyahat listesine alındığı ve bu ülkelerden gelen kişilerin 10 gün boyunca otel karantinası uygulamaları gerektiği ifade edildi.

Ek olarak Singapur, İtalya, Fransa ve İsrail, Mozambik’i kırmızı listeye alan ülkeler arasında yer alırken Japonya ise, Cumartesi gününden itibaren Güney Afrika’dan gelen yolcuların 10 gün karantinaya almaları ve bu süre içinde toplam 4 test yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

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