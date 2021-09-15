Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Afganistan'daki durum ve olası bir göç krizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, "Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, “Dünyadaki en gelişmiş kuvvetlere sahip olabilirsiniz. Ancak bunları kullanmaya hazır değilseniz, ne işe yararlar? Şimdiye kadar bizi geri tutan, kapasitemizin yetersiz olması değil, siyasi irade ortaya koymamış olmamızdı” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuşmasında AB’nin komşularıyla ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi. Von der Leyen, “Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

‘ORTAK GÖÇ POLİTİKASI OLUŞTURULMALI’

Avrupa ülkelerinin göç yönetimi konusunda ortak bir zemin bulması ve ortak göç politikası oluşturması gerektiğini söyleyen Von der Leyen, aksi halde rakiplerinin göçle Avrupa’yı hedef almaya devam edeceğini ifade etti.