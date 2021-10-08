Avrupa Komisyonu’nda çalışan üst düzey bir yetkiliye tecavüzden 6 yıl hapis cezası

Belçika'da Temyiz Mahkemesi, Avrupa Komisyonu'nda çalışan Estonya vatandaşı üst düzey bir yetkiliyi ekibinde bulunan genç bir kadına tecavüzden suçlu bularak 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Hakkındaki iddiaları reddetmeyi sürdüren Avrupa Komisyonu’nda, Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü’nde Direktör olarak görev yapan Estonyalı 54 yaşındaki Margus Rahuoja, bir alt mahkemenin verdiği dört yıllık hapis cezasını ağırlaştıran mahkemenin kararına itiraz ederek davayı Yargıtay’a taşıdı.

Euronews’ta yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi’nin zanlının tutuklanmasına gerek görmediği hükmü sonrası Rahuoja, serbest bırakılırken avukatlar, Yargıtay’ın konu hakkındaki kararını gelecek sene başından önce vermeyeceğini tahmin ediyor.

NE OLMUŞTU?

2015 yılında Brüksel’deki Avrupa Komisyonu’nda, Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü’nde Direktör olarak görev yapan Estonyalı 54 yaşındaki Margus Rahuoja, çalışma yerinde organize ettiği bir kutlama sonrasında kendisinden 20 yaş küçük bir Fransız meslektaşına tecavüz etmişti.

Soruşturma sırasında bu iddiayı reddeden zanlı, genç kadının da rızasının olduğunu söyledi. Fakat Şubat 2019’da görülen ilk davada mahkeme kendisini 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Temyize giden zanlıya bir üst mahkemenin kararı daha da ağır oldu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Libre Belgique Gazetesi ise dava süreci boyunca Margus Rahuojaa’nın 14 bin euronun üzerindeki maaşını almaya devam ettiğini ileri sürdü.