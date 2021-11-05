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Avrupa’da durum kötüleşti! Fransa’da alarm en yüksek seviyede

Fransa’da kuş gribi alarmı en yüksek seviyeye çıkarılarak, kümes hayvanları karantinaya alındı.

Yayınlanma: 21:03 - 05 Kasım 2021 Güncellenme:
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Avrupa’da durum kötüleşti! Fransa’da alarm en yüksek seviyede

Fransa'da resmi gazetede yayımlanan karara göre, kuş gribi alarmı en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Virüsle temastan kaçınmak için kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtildi.

Fransa Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Avrupa’da kuş gribi durumunun kötüleşmesi üzerine ülkede kuş gribi alarmını en yüksek seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Bakanlık, Avrupa’da geçtiğimiz ağustos ayından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği bildirildi.

Fransa'da geçtiğimiz yıl kuş gribi nedeniyle 3.5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

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