Avrupa’da Omicron alarmı! Bir ülkede daha tespit edildi

Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (RIVM), Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen 600 kişiden 13'ünde corona virüsünün en bulaşıcı varyantı olduğu belirtilen Omicron saptandığını açıkladı.

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Covid-19'un Güney Afrika'da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron, Avrupa'da bir ülkede daha tespit edildi.

Dün Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gelen iki uçaktaki toplam 600 yolcuya yapılan testler sonucunda 61 yolcuda Covid-19 tespit edilmiş, söz konusu yolcular Schiphol Havalimanı yakınındaki bir otelde karantinaya alınmıştı.

Yetkililer, pozitif çıkan 61 yolcudan 13'ünde Omicron mutasyonunun tespit edildiğini bildirdi. Hollanda’da tespit edilen vakalar, şu ana kadar AB ülkelerinde saptanan en yüksek Omicron varyantı vakası.

HOLLANDA SAĞLIK BAKANI JONGE’DEN ACİL ÇAĞRI

Omicron vakalarının duyurulmasının ardından açıklama yapan Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, Güney Afrika’dan gelen yolculara “mümkün olan en kısa sürede” Covid-19 testi yaptırmaları için “acil çağrıda” bulunarak, Hollanda’da daha fazla Omicron vakası olabileceğini açıkladı.

Testi negatif çıkanlardan beş gün evde izole olmaları ve daha fazla test yapmaları istendi. Yetkililer, cumartesi günü bazı yolcuların olumsuz bir testin yazılı kanıtını almadıklarına ve bu nedenle uçuşa devam edemeyeceklerine dair raporlar olmasına rağmen transit yolcuların yolculuklarına devam etmelerine izin verileceğini söyledi.

CORONA ÖNLEMLERİ SIKLAŞTIRILDI

Hollanda'da 4 Aralık'ta sona erecek olan kısmi kapanmanın 2 hafta süreyle uzatıldığı duyurulmuş, temel ihtiyaç ürünleri satan işletmelerin 06.00-20.00 saatleri arasında, kafe, restoran, kuaför, sinema, tiyatrolar, müze, eğlence parkları ve spor salonları gibi işletmelerin ise 05.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtilmişti.

Maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceği aktarılan ülkede, eczaneler ve akaryakıt istasyonlarının saat kısıtlamasından muaf olduğu açıklanmıştı.

Yeni önlemler bugünden itibaren uygulanmaya başlarken, okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceği ve ortaokullarda maskenin zorunlu olacağı ifade edilmişti.

Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya'da tespit edildi.