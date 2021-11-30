Avrupa’dan Omicron varyantı aşısı açıklaması

Avrupa Birliği'nin üst düzey sağlık kurumu Avrupa İlaç Ajansı, birkaç ay içerisinde yeni varyant için geliştirilen Covid-19 aşısına onay verilebileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği’nin ilaç denetleme kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yeni varyantı hedefleyen bir corona virüsü aşısına kullanım onayının üç ile dört ay içinde verilebileceği kaydedildi.

EMA Yönetici Direktörü Emer Cooke şu an kullanılmakta aşıların halen koruma sağladığını söylerken, “Şirketlerin mevcut aşıları değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor fakat olasılıklar üzerinde çalışıyoruz. Eğer gerekli olursa üç ile dört ay içerisinde yeni bir aşıya onay çıkabilir” ifadesini kullandı.

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