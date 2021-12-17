Avrupalı diplomatlar: Müzakerelerde yolun sonuna geliyoruz

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran ile 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri arasında devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereler hakkında Avrupalı diplomatlar, “Nükleer anlaşma müzakerelerinde yolun sonuna geliyoruz" dedi.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri arasında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri devam ediyor

. İngiltere, Fransa ve Almanya adına müzakerelere katılan diplomatlar Viyana’daki son müzakerelerin ardından yaptıkları açıklamada, “müzakerelerde son 24 saat içinde bazı teknik ilerlemeler” kaydedildiğini ve hızla yolun sonuna geldiklerini ifade etti.

Diplomatlar, “İran’ın müzakereleri hızlı bir şekilde yeniden başlatabilecek ve müzakerelerin daha hızlı ilerleyebilmesi için yapıcı bir şekilde devreye girecek bir konumda olduğunu umuyoruz. Bu müzakere için yolun sonuna hızla geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Diplomatlar ayrıca, müzakerelere ara verilmesinin hayal kırıklığı oluşturan bir duraklama getirdiğini belirterek, Bakıri'nin İran'a dönme kararına “saygı duyduklarını” aktardı.

MORA’DAN ANLAŞMA İÇİN ACELE EDİLMESİ ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora yedinci tur müzakereleri resmen sona erdiren bir toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Aylarımız yok, anlaşma yapmak için haftalarımız var” ifadelerini kullanarak, görüşmelerin 2021 bitmeden devam etmesini umduklarını aktarmıştı.

MÜZAKERELERE ARA VERİLDİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılacak oturumun ardından müzakerelere birkaç gün ara vereceklerini duyurmuştu.

Öte yandan söz konusu müzakereler 5 ayın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

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