Avrupa’nın göbeğinde göçmen krizi sürüyor: Rusya bombardıman uçağı gönderdi

Avrupa'nın göbeğinde yaşanan göçmen krizi ile ilgili olarak Rusya'dan yeni bir hamle geldi. Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın sınıra bombardıman uçakları gönderdiği bildirildi.

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Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi sürüyor.

Reuters’ın haberine göre, Avrupa Birliği’nin göçmen sorununa karşı ‘hiçbir şey yapmamakla suçladığı’ Belarus'a karşı uluslararası ittifak büyürken, Rusya'dan sınıra destek kuvvet gönderildiği belirtildi.

Belarus Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın müttefik Belarus’un batı sınırları boyunca hava sahası devriyelerine katılmak için uzun menzilli stratejik Tu-22M3 bombardıman uçakları gönderdiğini söyledi.

DEVRİYELER SÜRÜYOR

Belarus ordusu, her iki ülkeden Su-30SM savaş uçaklarının da bölgede devriyelerini sürdürdüğünü aktardı.

Belarus, bir süredir Avrupa’nın göbeğinde yaşanan göçmen krizi ile ilgili AB ülkeleriyle ilişkilerinde sorun yaşıyor.

Polonya üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan binlerce göçmenin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor. Polonya Podlaska Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Tomasz Krupa, Bialowieza köyü yakınlarında ülkeye kaçak giren 50’den fazla göçmenin gözaltına alındığını bildirdi.

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