Avustralya’daki bir laboratuvar, Covid test sonucu pozitif olan 400 kişiye, negatif bilgisi verdi

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir tıbbi laboratuvar, 400 kişiye, Covid test sonuçları aslında pozitif olduğu halde negatif olduğunu bildirdi. St. Vincent Hastanesi pazar günü SydPath adlı patoloji servisinin insan kaynaklı bir hata nedeniyle yanlış sonuçlar yayınladığını belirten bir bildiri yayınladı. Sonuçların 22 Aralık ve 23 Aralık tarihlerinde yapılan testlerden geldiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Laboratuvar, “SydPath dün gece 400’den fazla kişiye hatalı bir şekilde mesaj göndererek, testlerinin Covid için negatif olduğunu bildirdi, ancak bu insanların sonuçları pozitifti. İnsan hatası olduğuna inanılan bu hatanın nedeni acil müdahale ekibi tarafından araştırıyor” dedi. Laboratuvar, sorun keşfedilir keşfedilmez etkilenen kişilerle iletişime geçildiğini kaydetti.

Laboratuardan yanlış sonuç alan 34 yaşındaki bir adam, Australian Broadcasting Corporation’a, testten sonraki günlerde hastalanmaya başladığını söyledi. Doktorunun sonuca güvenmesini tavsiye etmesine rağmen, daha fazla açıklama için St. Vincent Hastanesi’ni ziyaret ettiğini söyledi. ABC’ye yaptığı açıklamada, “Ben de kendime güveniyorum, iyi değilim çünkü sahip olduğum her semptom Covid’e ait… PCR testi yanlış olmalı diye düşündüm” dedi.

Adam, hatanın nedeni hakkında SydPath’ten iki farklı bildirim aldığını söyledi: Biri bunu bir laboratuvar hatasına bağlarken, diğeri ise bunun bir büro hatası olduğunu söyledi.

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