“Çılgın solcu aktivistlerden bıktım” diyerek istifa etmek istedi

Avustralya'dan bir çevre bakanı, çılgın solcu aktivistler ve özenti Greta Thunberg'ler diyerek nitelediği grup yüzünden işten ayrılmak istediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Güney Avustralyalı merkez sağ politikacılarından David Speirs, dünyanın tüm hastalıklarını iklim değişikliğine bağlayan solcu aktivistler tarafından desteklenen mitlerden yakındı. Speirs, özel bir bağış etkinliğinde, emisyonları azaltmak ve yeşile yönelmekten yana olduğunu, ancak aktivistlerin yenilenebilir enerjide aşamalı olarak geçiş sağlamaya çalışan Avustralya’nın peşine düşmek yerine Hindistan ve Çin gibi iklim değişikli konusunda harekete geçmekte geç kalmış ülkeleri hedeflerine almalarını söyledi.

Geçen hafta Güney Avustralya’nın genel başkan yardımcısı olma adaylığını kaybeden 36 yaşındaki Speirs, “Çılgın solcu aktivistler, sizi yıpratıyorlar… Bu yüzden birkaç yılda bir biraz yenilenmek gerektiğini düşünüyorum” diye ekledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi, İskoçya doğumlu Speirs’in bu sözleri üzerine politikacıyı çevremizi önemseyenleri aşağılamakla suçladı.

Avustralya, hem yılda yayılan toplam miktar hem de nüfus başına düşen emisyonlar açısından karbon emisyonlarına göre küresel ülke sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Kişi başına düşen karbon emisyonları 2004’ten beri neredeyse sürekli azalıyor.

Ülke, yılda yayılan tüm CO2’nin yüzde 1’inden biraz fazlasını oluşturuyor ve atmosferde tarihi kirliliğe katkıda bulunuyor.

Avustralya şu anda yıllık enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 93’ü için fosil yakıtlara güveniyor ve kalan yüzde yedisini yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. Şu anda dünyanın en büyük ikinci kömür ihracatçısı – Endonezya’dan sonra – ticaretten yılda 30 milyar sterlin kazanıyor ve daha fazlasını taahhüt ediyor.

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