Avusturya Başbakanı: Afganların kalacağı en iyi yer Türkiye

Afganistan’dan başlayan ve Türkiye'ye akın akın gelen göç, Avrupalıları ayağa kaldırdı. Almanya Başbakanı Merkel, “Sorunlu her yere biz sahip çıkamayız” derken, göçmen akınını AB sınırları dışında durdurma kararı giderek netleşiyor.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetesi Bild’e konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, Taliban'ın giderek etkin olduğu Afganistan’ı kast ederek, “Taliban'ın fanatizmini Avrupa'ya ithal etmek istemiyorum. Afganistan'dan gelenleri sınır dışı etmeye devam edeceğiz. 2015'te yapıldığı gibi, çok sayıda insanı Almanya ya da Avusturya'ya alarak sorunu çözemeyiz. Sahadaki durumu iyileştirmeliyiz. İnsanlar kaçmak zorunda kalıyorsa, o zaman komşu ülkeleri, Türkiye'yi veya Afganistan'ın güvenli bölgelerini daha doğru yer olarak görüyorum. Türkiye, insanların Almanya, Avusturya veya İsveç'e gelmesinden daha doğru bir yer” dedi.

SİYASİ İLTİCA HAKKININ AMACI

Siyasi iltica hakkını düzenleyenlerin bu gibi durumlar için değil, “Birisi siyasi, dini nedenlerle zulme uğradığında bireysel bir hak olarak kullanılması” durumları için düşündüklerini belirten Kurz, “Bütün bir ülkenin veya bölgenin yola çıkıp, ‘Almanya'ya gitmek istiyorum’ demesi tabii ki amaçlanmamıştı” diye konuştu.

Avrupa'nın 2015’teki bakış açısının artık değiştiğini ve bundan mutlu olduğunu belirten Kurz, “Başta Almanya Başbakanı Merkel olmak üzere, artık kimse, yollarına devam etmelerini, Avrupa'da yer bulacaklarını söylemiyor. Artık tamamen farklı kültürlerden gelen, hiç eğitimi olmayan bu kitlesel göçlerin Avrupa'da büyük sorunlara yol açacağı görülüyor. Bazı Fransız banliyölerinde, Belçika veya Avusturya'da yaşadığımız olaylara, suç olaylarına bir bakın. Kesinlikle genellemiyorum ama, bir süre önce birkaç Afgan erkek, 13 yaşındaki genç kızı uyuşturdu, tecavüz etti ve bir kenara attı” şeklinde konuştu.

UYUM SAĞLAYAN VAR AMA…

Kurz sözlerine şöyle devam etti, “Afganistan, Çeçenistan ve dünyanın diğer bölgelerinden, tamamen farklı sistem ve kültürden gelen birçok insanla büyük sorunlarımız var. Suç istatistiklerine bakmanız yeterli. Buradaki vahşetlerin çoğu geçmişte hiç yaşanmamıştı. Örneğin kadına yönelik şiddet, cinsel şiddet rakamlarındaki artış çok net. Şükürler olsun ki, iyi uyum sağlayan pek çok insan var. Ancak Avrupa'ya uymayan bir çok düşünceyi de getiren birçok insan var. Çok sayıda Anti-semitizm ithal ettik, eşcinsel haklarına, kadın haklarına karşı olan bir çok kişi de var” ifadesini kullandı.

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