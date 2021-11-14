Avusturya’da aşısızlara sokağa çıkmak yasaklanıyor

Havaların soğumasıyla birlikte yeni bir corona virüsü dalgasının içine giren Avusturya'da vakaların ve ölümlerine önüne geçebilmek için radikal bir karar alındı.

Sozcu.com.tr

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Kısa bir süre önce göreve başlayan Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Schallenberg, yarından itibaren iki doz aşı olmamış bireylere yönelik sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Schallenberg, dokuz eyaletin valisiyle yaptığı görüşme sonrasında bir basın toplantısı düzenledi ve çok sert ifadeler kullandı. Avusturya Başbakanı, “Aşılama oranını yükseltmemiz gerekiyor. Şu an utanç verecek derecede düşük” dedi.

Batı Avrupa’da en düşük aşılama oranına sahip ülkelerden biri olan Avusturya’da halkın yaklaşık yüzde 65’i tam aşı olmuş durumda.

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