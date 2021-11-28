Avusturya’da ilk Omicron vakası çıktı

Avusturya'da corona virüsünün mutasyona uğramış versiyonu Omicron varyantı tespit edildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güney Afrika’da tespit edilen ve kısa bir süre içinde birçok ülkede tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili b ir açıklama Avusturya’dan geldi…

Avusturya’nın dağlık bölgesi Tirol’de görevli yetkililer Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı. Geçen hafta Güney Afrika’dan ülkeye giren bir kişide tespit edildiği belirtildi.

Dördüncü corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında önlemleri artıran ve uzun bir aradan sonra sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk batı ülkesi olan Avusturya’da yetkililer, elde edilen veriler üzerinde çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Tirol’ün Corona OperasyonU Birimi’nin Başkanı Elmar Rizzoli, “Laboratuvardan tahlil sonuçları önümüzdeki günlerde gelecek. Etkilenen kişi ülkeye geldiği günden beri evden çıkmadığını söyledi ve henüz semptom göstermiyor” dedi.

İlginizi Çekebilir İsrail Omicron varyantı sebebiyle sınırlarını tamamen kapadı

İlginizi Çekebilir Fransa: Omicron varyantı ülkede muhtemelen var