Avusturya’da karantinaya alınan aşısızlara denetim başladı

Aşısız vatandaşlara karantina kararı alan Avusturya'da polis denetimlere başladı. İçişleri Bakanı, "Her an her yerde olabilir" diyerek vatandaşları uyardı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınıyla mücadelede ülkeler önlemlerini sıkılaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aşı olmayan vatandaşlarına karantina kararı alarak çok konuşulan Avusturya’da uygulama pazartesi günü itibarıyla başladı.

Polis ekipleri aşısız vatandaşları tespit etmek için rutin kontrollerine başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Her an her yerde olabilir. Tüm vatandaşlarımız kontrol edilebileceğini bilmeli” ifadelerini kullandı.

2 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR



Avusturya’da aşı olmayanlar için uygulanan karantina kararı 12 yaş ve üzerindeki 2 milyon kişiyi etkiliyor. Tek doz aşı olan 356 bin kişi ise negatif PCR sonucu göstererek dışarı çıkabiliyor.

Karantina kuralını ihlal edenlerin 500 ile 3 bin 600 euro arasında cezalarla karşı karşıya kalacağı açıklandı.

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