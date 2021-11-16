Azerbaycan sınırında gerilim tırmandı! Ermenistan, Rusya’dan yardım istedi

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda 15 Ermeni askerinin öldüğünü, 12'sinin de yaralandığını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Ermeni birliklerinin Azeri mevzilerine saldırdığı ve yaralı askerlerinin olduğu bildirildi.

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Ermenistan yetkilileri, çatışmalarda iki mevziinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya’dan yardım istendiğini söyledi. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Erivan yönetimi son çatışmalardan Azerbaycan’ı sorumlu tuttu.

AZERBAYCAN’DAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise Ermeni birliklerinin Kelbecer ve Laçin’deki Azeri mevzilerine saldırdığı ve iki Azeri askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Azeri birliklerin “düşmanın ilerleyişini durdurduğunu, etrafını sardığını ve Ermeni askerleri gözaltına aldığı” belirtildi.

İKİ LİDERE ‘ATEŞKESE UYUN’ ÇAĞRISI

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı telefonla aradı. Michel, iki ülkenin liderlerine, ateşkese uymaları çağrısı yaptı.

Azerbaycan geçen yıl Dağlık Karabağ’da çıkan ve 6 hafta süren çatışmalarda, Ermenistan’ın işgalindeki topraklarını geri kazanmıştı.

6 bin kişinin ölümüne yol açan savaş sonrası iki ülke Rusya’nın arabuluculuğu sonucu Kasım 2020’de ateşkes anlaşmasına varmıştı. Anlaşma uyarınca bölgeye yaklaşık 2 bin Rus barış gücü askeri yerleştirilmişti.

RUSYA, AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Sınırdaki gergin duruma yönelik Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayına ilişkin Erivan’dan yapılan açıklamada, “Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, bölgedeki durumu aktardı” denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gerilimin devam ettiği Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u telefonla aradı. Bakan Hasanov görüşmede, Ermenistan’ın devlet sınırında yaptığı provokasyonların kararlılıkla önlendiğini söyledi. Şoygu ise Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki askeri operasyonların durdurulması ve durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

HULUSİ AKAR, AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Ermenistan'ın provokasyonları ve sınırındaki son durum hakkına Akar'a bilgi veren Hasanov, Ermenistan’ın sınırda yaptığı provokasyonların kararlılıkla önlendiğini belirtti. Akar ise görüşmede, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan’ın yanında olduğunu ifade etti.

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