Azerbaycan’a giden Erdoğan’dan Ermenistan açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye’nin Ermenistan‘la olan ilişkilerinin önünde bir engel kalmayacaktır” ifadelerini kullanarak, “Biz bölgede kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengilan'ın Birinci Ağalı köyünde Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi.

Zengilan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dört buçuk aylık bir aradan sonra işgalden azad edilen bu güzel bölgede Füzuli‘den sonra bu defa Zengilan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e nazik daveti için bir kez daha şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin hızla imar edildiğine değinen Erdoğan, “Gerçekten bugün yapmış olduğumuz şu ziyaretlerle şu kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl gerçekten süratle geliştiğini görmek her babayiğidin her siyasetçinin kârı değil. Bu kadar kısa sürede bu yatırımları yapmak ve bu yatırımları hayata geçirmek inanıyorum ki buralardan ayrılmış, buralardan ayrılmak zorunda bırakılmış olan Azeri kardeşlerimiz için buradan bir müjdeyi vermek mümkün olacak. Çünkü en kısa zamanda tekrar ayrıldıkları topraklara ben inanıyorum ki artık Azeri kardeşlerim çok daha güzel bir şekilde inşa edilen, ihya edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır” dedi.

Bölgedeki binaların aslına uygun olarak yeniden inşa edildiğini aktaran Erdoğan, “Kendi tarihi yapıları neyse o yapılarla inşa edilen taş yapılarla tekrar buralar çok daha güzel bir şekilde inşa ediliyor. Buraya gelmeden evvel Füzuli'yi bir yanda Şuşa'ya ya diğer yandan da güney sınırı boyunca Ağbend'e gelecekte de inşallah Nahçıvan'a bağlayacak yolların yapım çalışmalarını gördük” dedi.

“BÖLGEYİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yollar bölgede gelişecek çok boyutu taşımacılığın adeta köşe taşlarını oluşturuyor. Fuzuli‘de de belirttiğim gibi bu kadar kısa bir sürede bölgenin imarında alınan mesafe hem Azerbaycan hem de bölgemiz için gurur aynı zamanda umut vericidir. Azerbaycan tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir kalkınma modeli ile bu bölgeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Burada her şeyden önce temelini attığımız az önce Sayın Başkanın da ifade ettiği gerek tüneller gerek viyadükler gerek oto yollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Bu çabaya liderlik eden İlham kardeşimi ve emeği geçen herkesi cani gönülden tebrik ediyorum. Yüklenici firmaları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜM İMKANLARIMIZLA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak biz de bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Bugün İlham kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri tüm veçheleriyle ele aldık. Ekonomik ve ticari alandaki işbirliğimizin genişletilmesi ile enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınması ile ilgili projelerde mevcut durumu ve geleceği dair planları da değerlendirme imkanını bulduk” dedi.

“KALICI BARIŞ VE KAPSAMLI NORMALLEŞMEDEN YANAYIZ”

“Şuşa beyannamesi ile stratejik müttefiklik seviyesine taşıdığımız ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Tek millet iki devlet olmanın verdiği ortak şuur ve ruhla hareket ediyoruz. Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyen işgali şanlı zaferi ile sona erdirdi. Yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını kendisi hayata geçirdi. Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir. Bunun için bölgedeki yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız” dedi.

“BU PROJELER DIŞLAYICI DEĞİL KAPSAYICIDIR”

İşgalden kurtarılan bölgelerden geçecek olan ulaşım hatlarına değinen Erdoğan, “Bu coğrafyadan geçecek kara ve demir yolu hatları sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil tüm bölge ülkeleri için ekonomik ve ticari fırsatlar doğuracaktır. Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. Bölgenin transit lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir. Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan'ın tüm komşuları istifade edecektir. Hülasa bu projeler dışlayıcı değil kapsayıcıdır. Tabiatıyla bu süreçte sınırların belirlenmesi ve karşılıklı olarak tanınması zaruridir. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini bu anlayış oluşturmaktadır” dedi.

ERMENİSTAN AÇIKLAMASI

Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ermenistan'ın Azerbaycan‘la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan‘la olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacaktır. Tüm bölge için birlikte kurulacak müreffeh bir geleceği küçük hesaplara ve iç siyasete feda etmek zaman kaybı anlamına gelecektir. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içinde yaşanacak parlak bir gelecek pekala mümkündür. Türkiye'nin de kalıcı barışın tesisi yönünde atılacak her olumlu adımın karşılığını aynı yapıcı anlayışla vereceğinin altını bir kez daha çiziyorum” dedi. (İHA)