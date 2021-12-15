BAE, ABD’den F-35 almaktan vazgeçti

BAE, maliyet ve faydaları yeniden gözden geçirmek amacıyla F-35 görüşmelerini askıya alacağını duyururken, Pentagon sözcüsü Kirby, ABD’nin güvenlik kaygıları konusunda taviz vermeyeceğini söyledi. Biden yönetiminin bir süredir BAE’ye Çin’le arasına mesafe koyması konusunda baskı yaptığı belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'yle yapılan 23 milyar dolar değerindeki F-35 ve diğer bazı silah anlaşmalarıyla ilgili görüşmeleri askıya aldığını açıkladı.

Açıklama, BAE'den bir heyetin Pentagon'la bugün yapacağı stratejik görüşmelerin hemen öncesinde geldi.

Bloomberg'in haberine göre, Joe Biden yönetimi bir süredir BAE'ye Çin'le arasına mesafe koyması ve Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi telekomünikasyon ağından çıkarması için baskı yapıyor. Ayrıca BAE'nin Fransız savaş uçağı alma girişimleri de takip ediliyor.

Washington'daki BAE büyükelçiliği, “BAE, stratejik gereklilikleri, maliyet ve faydaları yeniden gözden geçirmek amacıyla F-35 satın alma görüşmelerini askıya alacağı konusunda ABD'yi bilgilendirdi” açıklaması yaptı.

Açıklamada, teknolojik gelişmelerin, gelişen bölgesel dinamiklerin ve yeni önceliklerin yeniden gözden geçirme kararına yol açtığı ifade edildi.

PENTAGON: KOŞULLAR MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, bugün başlayacak görüşmelerde iki ülkenin konuyu ayrıntılı şekilde ele alacağını belirtti. Kirby ayrıca, ABD'nin güvenlik kaygıları konusunda taviz vermeyeceğini ve silah satışıyla ilgili koşulların müzakereye açık olmadığını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayan BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yakmış, ancak ABD Kongresi satışla ilgili güvenlik koşullarının artırılmasını talep etmişti.

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