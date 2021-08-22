BAE, kara para ile mücadele için özel mahkeme kurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai'nin "finansal sistemin bütünlüğünü güçlendirmek" amacıyla kara para aklamayla mücadeleye odaklanan özel bir mahkeme kurulduğunu duyurdu.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Orta Doğu'nun finans merkezi olarak bilinen Dubai'de “finansal sistemin bütünlüğünü güçlendirmek” amacıyla kara para aklamayla mücadeleye odaklanan özel bir mahkeme kurulduğunu duyurdu. Mahkemenin, Dubai'nin son birkaç yıldır kara para için çok tercih edilen bir nokta olduğu algısının üstesinden gelmek için kurulduğu düşünülüyor.

BAE Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Mahkemenin kurulması, hukukun üstünlüğünü güçlendirerek, adalet ve şeffaflık değerlerini destekleyerek BAE ve Dubai’nin küresel rekabet gücünü daha da artırmayı amaçlıyor” denildi.

Şubat ayında ise BAE, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele için bir İcra Dairesi kurmuştu.

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