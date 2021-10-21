Bakan Akar, NATO Karargahı’nda iki oturuma katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın 'caydırıcılık ve savunma' konulu oturumu ile 'Afganistan' konulu oturumuna katıldı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk gün oturumlarına katıldı, ‘aile fotoğrafı’ çekiminde yer aldı. İkili görüşmelerde de bulunan Akar, ‘caydırıcılık ve savunma’ ile ‘Afganistan’ konulu oturumlarda yer aldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, NATO Karargahı’nda yarın yapılacak oturumlarla devam edecek.

AKAR, İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, NATO Karargahı’nda İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.